Çantasından uyuşturucu çıktı, kocasını suçladı

ADANA'da eşi ile birlikte uyuşturucu kuryeliği yapan 6 aylık hamile 19 Hivdar G., narkotimler tarafından 2.5 kilo esrar ile birlikte yakalandı. Uyuşturucudan haberi olmadığını söyleyen Hivdar G. 'Çanta benim, ama içindekilerden haberim yok, kocama ait olabilir' diye ifade verdi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya gelen otomobili şüphelenerek durdurdu. Otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Sezer G. ile 6 aylık hamile olan eşi Hivdar G.'yi araçtan indiren ekipler, arama yaptı. Polisin aramaları sonucunda Hivdar G.'nin çantasındaki kıyafetlerin arasında 2.5 kilo preslenmiş esrar paketleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan Hivdar G., 'Çanta benim, ancak içenden çıkanlardan haberim yok. Kocama ail olabilir' diye ifade verdi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Sezer ile Hivdar G. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA