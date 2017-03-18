Çevrecilerden 'ormanda betona hayır' eylemi

EDİRNE’de Kent Konseyi, kentin piknik alanlarından Tavuk Ormanı'nda, beton dökülüp bisiklet yolu yapılmasına tepki gösterdi.

Edirne Kent Konseyi Yeşil Alan ve Kıyı Grubu'dan yaklaşık 50 kişi, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde bulunan tavuk Ormanı'na belediye tarafından beton dökülerek bisiklet yolu yapılmasına tepki gösterdi. Osmanlı döneminde padişahların av alanı olarak kullanıldığı alana beton dökülüp bitkilerin ve yaşayan canlıların zarar verildiğini iddia eden protestocular, ormanın tahrip edilmemesini istedi.

Protestocular adına konuşan Yılmaz Eren, "Türkiye’de ender rastlanan bu tarihi mirasın nesilden nesile kalmasını sağlamak mümkündür. Aynı zamanda çok değerli rekreasyon alanı olan bu tabiat parçaları için de Edirne Sümbülü, Orman Sümbülü gibi bitkilerin olduğu bu bölge turizm bahçesi haline getirilebilir. Edirnelilerin soluklanacakları, streslerini atacakları şehir içinde bu eşsiz tabiatın yeterince tanıtılması korunması için herkesin duyarlı olması gerekmektedir. Ormanın tahrip edilmesini istemiyoruz" dedi.

Grup, bölgede yürüyüş yaptıktan sonra dağıldı.