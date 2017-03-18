CHP'nin 'Cumhuriyet otobüsü' yola çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) tarafından referandum sürecinde Anadolu'da dolaşarak "hayır" propagandası yapılacak "Cumhuriyet Otobüsü" yola çıktı. Otobüs İstanbul'da yapılan miting ile uğurlandı.CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Bu otobüs Anadolu'yu karış karış gezecek, köy köy gezecek ve bu Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak" dedi.

Küçükçekmece'de yapılan mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul milletvekilleri Bilhun Tamayligil ve Eren Erdem, Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ile eski milletvekili adayı Çetin Çapan katıldı.

'CUMHURİYETİN ORTADAN KALDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı konuşmada, "Bu ülkede canlarını vererek kurulmuş bir Cumhuriyetin ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıyayız. Onlar her ne kadar Cumhuriyet duruyor deseler de bizim anladığımız demokratik cumhuriyettir, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyettir. Asla ve asla da onun ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

'REFERANDUMLA BİRLİKTE YAPILMAK İSTENEN TEK ADAM YÖNETİMİNE HAYIR DİYECEĞİZ'

Torun, "İnanıyorum ki Türk insanı 16 Nisan'da sandığa gidecek ve hayır diyecek bu referandumda o sandıklarda hayır çıkacak. Bu referandumla birlikte yapılmak istenen tek adam yönetimine hayır diyeceğiz" şeklinde konuştu.

'BAŞBAKAN HAYIR DİYECEK'

Herkesin sandığa gitmesini isteyen Eren Erdem, "16 Nisan'da yapılacak seçim bir parti seçimi değildir. Memleketimizin rejiminin değişip değişmeyeceği konusunda yapılan bir seçimdir. Ben çok iyi iliyorum, Başbakan hayır kullanacak. Neden biliyor musunuz Çünkü ben hala niye evet diyeceğini kendisinden dinleyemedim. Duyamadım da" dedi.

FETÖ'nün devlete 40 yılda yerleştiğini söyleyen Erdem, "Kaç yılda yerleşti FETÖ devlete; 40 yılda yerleşti. Bu sistemde 4 saat yetiyor. Çünkü bir tek Başkanı kandıran bütün devleti ele alıyorsun" dedi. Erdem, "17 Nisan sabahı güzel günlere uyanacağız. Bu otobüs Anadolu'yu karış karış gezecek, köy köy gezecek ve bu Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak" diye konuştu.

Mitingde kısa konuşmalara yapan CHP İstanbul Milletvekili Bilhun Tamaylıgil, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hakan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, eski milletvekili adayı Çetin Çapan, mitinge katılanlardan 16 Nisan tarihine kadar hayır oyu için çalışmasını istediler. Konuşmalardan sonra otobüsün üzerine çıkarılan küçük bir kız çocuğu, "Ak Parti'nin oyununu bozmak için hayır diyorum" dedi.

DHA