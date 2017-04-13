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Hakkari Haberi: Çukurca ve Şemdinli'de 3 PKK'lı öldürüldü

Çukurca ve Şemdinli'de 3 PKK'lı öldürüldü

21:2113 Nisan 2017
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Çukurca ve Şemdinli'de 3 PKK'lı öldürüldü
Çukurca ve Şemdinli'de 3 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler, akşam saatlerinde sisli ve yağmurlu havadan faydalanarak sıfır noktada bulunan Hantepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalıştı. Sızma girişiminde bulunduğu tesbit edilen 2 terörist, bölgede bulunan tank tarafından yoğun ateş altına tutuldu. Çağlayan Dere'ye yapılan atışla 2 PKK'lı teröristten 1'i etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Yeşilova Gerdan Tepe üs bölgesine Kuzey Irak'tan sızmaya çalışan yine 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçleri tarafından çıkan çatışmanın ardından öldürüldü. Bölgede operasyonlar sürüyor.

DHA

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