Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ader'i ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, kendisine başarı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar mevkidaşı Ader'in tebrik telefonu vesilesiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Macaristan Ulusal Meclisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan oylama Ader'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

DHA