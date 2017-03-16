Deniz 'plastik çorbası', 700 canlı risk altında

MERSİN ve İskenderun Körfezi'ndeki plastik atık kirliliğini araştıran Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Dr. Sedat Gündoğdu, bir kilometrekarelik alanda ortalama 70 bin plastik parça bulduklarını açıkladı. Akdeniz'in plastik çorbası gibi olduğunu anlatan Dr. Gündoğdu, "Bir kilometre alanda yüzerseniz 300 plastik parçası yutabilirsiniz. 700 deniz canlısı da kirlilik nedeniyle risk altında" dedi.

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Cem Çevik ile Dr. Sedat Gündoğdu, 2016 yılı Ekim- Aralık döneminde, 'Mersin ve İskenderun Körfezi'nde Mikroplastik Kirlilik' konulu bilimsel bir araştırma gerçekleştirdi. Mersin ve İskenderun Körfezi'nde 7 ayrı noktada 20'şer dakikalık sürelerde bilimsel kriterlere göre 5 milimetreden daha küçük plastik poşet, kap, ambalaj gibi atıkları toplayan akademisyenler, kirlilik açısından korkutucu sonuçlara ulaştı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışma, uluslararası bilim dergilerinden Marine Pollution Bulletin'de yayınlanarak dünyaya duyuruldu.

'700 DENİZ CANLISI RİSK ALTINDA'

Bilimsel araştırmanın sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Sedat Gündoğdu, Mersin ve İskenderun Körfezi'nin 'Plastik Çorbası' olarak tanımlanabileceğini söyledi. Akdeniz'de kirlilik açısından ciddi bir risk bulunduğunu vurgulayan Dr. Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki körfezlerimiz plastik çorbası denilebilecek düzeyde bir kirliliğe sahip. Ortalama bir kilometrekarede 70 bin plastik parçacık olduğunu tespit ettik. Bir kilometre denizde yüzmeye çalıştığınız zaman Mersin ve İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 300 adet plastik parçasını yutabilirsiniz. Bu kirlilik insanlardan daha çok deniz canlıları için bir tehdit. Yaklaşık 700 deniz canlısı risk altında. Çünkü bu parçacıkları küçük deniz canlıları yiyor. Bunları balıklar, balıkları da biz yiyoruz. Özellikle karaya vuran büyük deniz canlılarının midelerinden büyük poşet parçaları, çuvallar çıkıyor. Yani aldığımız her fazla poşet aslında ekstradan denizlerimize bir canlı ölümüne neden olabilir. Denize ve doğaya atılan plastik atıkları toplamalıyız. Plastik kullanımını sınırlandırmalıyız. Tek kullanımlık 'kullan at' plastikleri kesinlikle yasaklanmalı. Okullarda gelecek nesiller için plastiğin zararları anlatılmalı. Tarımsal sera atıklarının toplanması gerekiyor. Çünkü denizde seralarda kullanılan plastik örtüler denize gidiyor. Bu sonuçlara göre çözüm için harekete geçilmelidir."

DHA