Deniz Yıldızı Tatbikatı nefes kesti

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığının büyük çaplı tatbikatlarından biri olan Deniz Yıldızı Tatbikatı, 27 Mart – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında Karadeniz'de yapılıyor.

Suüstü gemilerinden kara hedeflerine atılabilen Harpoon Blok-2 Güdümlü Mermisi ile dalıştaki denizaltılardan suüstündeki hedeflere atılabilen SubHarpoon Güdümlü Mermisi atışları yapıldı. Gerçek harp şartlarında gemilerin karşılaşabileceği tehditleri simüle eden yüksek süratli ve ileri teknoloji ürünü insansız hava ve suüstü hedeflerine; Deniz Kuvvetlerinin fırkateyn, korvet ve hücumbotları tarafından satıhtan havaya atılabilen RAM, Sea Sparrow, Evolved Sea Sparrow, SM-1 ve Stinger güdümlü mermileri atılmış ve muhtelif çaplarda top atışları yapıldı. Atışlarda tüm hedeflerin başarıyla imha edilmesinin ardından tatbikata katılan gemiler, 3-5 Nisan 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna, Gürcistan'ın Batum, Romanya'nın Köstence, Rusya'nın Novorossysk ve Ukrayna'nın Odessa limanları ile ülkemizin Amasra, Hopa, İğneada, İnebolu, Karadeniz Ereğli, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Ünye limanlarına ziyaretlerde bulundu. Liman ziyaretleri esnasında, gemiler yerel halkın ziyaretine açıldı, şehit yakınları ve gaziler gemilerde ağırlandı.

Liman ziyaretlerinin ardından, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri tarafından, Karadeniz'e kıyıdaş olan dost ülkelerin unsurlarıyla karşılıklı çalışabilirlik ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla denizde geçiş eğitimleri yapılacak.

DHA