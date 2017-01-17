DHA YURT Ankara'da doğalgaz patlaması (2)

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 YARALI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Küçükesat semti, Başçavuş sokak'ta bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında, 3 katlı apartmanın sağ tarafının 2 katı, çatısıyla birlikte tamamen çöktü. İlk belirlemelere göre 3 yaralı olduğu belirtildi. Olay yerine kısa sürede ambulans, polis, itfaiye ekipleri geldi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki görgü tanıkları, ''Bir anda deprem oluyor sandık. sarsıntının ardından korkunç bir patlama sesi geldi. Biz de ne olduğunu anlamadık. Korkuyla evlerimizden dışarı çıktık'' şeklinde konuştu.



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