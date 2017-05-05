DTK davalarında 4 tahliye

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda 28 Aralık 2016 günü tutuklanan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat ile aynı dosyadan yargılanan Halis Bilen ilk duruşmada tahliye edildi. Başka bir mahkemede yargılanan DTK Başkanlık Divanı eski üyesi Edip Yaşar ve DTK Daimi Meclisi eski üyesi Cafer Kan da bugünkü duruşmada tahliye edildi.

Demokratik Toplum Kongresi'ne (dtk) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan DBP Eş Genel Başkan yardımcısı Seydi Fırat, Ramazan Özbek ve Halis Bilen hakkında 'Terör örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Seydi Fırat tutuklu olduğu Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden, Halis Bilen ise Elazığ E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Balıkesir L Tipi Cezaevi'nde olan Ramazan Özbek ise SEGBİS üzerinden ifade vermeyeceği gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

DOLMABAHÇE MUTABAKATINI HATIRLATTI

İddianamenin okunmasının ardından savunmaları alınan tutuklu sanıklar Seydi Fırat ve Halis Bilen, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Demokratik Toplum Kongresi'nin dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na davet edildiğini belirten Halis Bilen şöyle dedi:

'Hatip Dicle Dolmabahçe mutabakatı sırasında devlet yetkileriyle oturdu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ve AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar DTK'nın toplantılarına ve çalıştaylarına katıldı. AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar da mı hata yapmış, Cemil Çiçek de mi hata yapmış DTK illegal bir oluşumsa Bülen Arınç neden çağırıyor. Bizim yaptığımız hizmetlerin karşılığı bu olmamalı.'

Daha sonra görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, delillerin tümünün toplanmadığını belirterek, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Seydi Fırat ve Halis Bilen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine hükmetti. Mahkeme, diğer sanık Ramazan Özbek'in ise kaçma şüphesi olduğunu ve savunmasının alınmadığını gerekçe gösterip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

2 DTK ÜYESİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ.

DTK soruşturması kapsamında 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara, DTK Başkanlık Divanı eski üyesi Edip Yaşar ve DTK Daimi Meclisi eski üyesi Cafer Kan hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması da Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanık HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara, ile tutuklu sanıklar Edip Yaşar ve Cafer Kan katıldı. Duruşmada savunması alınan tutuklu sanıklar Cafer Kan ve Edip Yaşar'ın tahliyesine karar verilirken, duruşma ertelendi.

DHA