Edirne buz tuttu

EDİRNE'de kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı sıfırına altında 6 dereceye kadar düştü. Suni gölet ve süs havuzları buz tuttu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, tarihi eserler gözden kayboldu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yılın son günü yağan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kentte kar yağışı dururken, hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Bu nedenle kentteki süs havuzları ve suni göletteki suyun yüzeyi buz tuttu. Suni göletteki kuğu ve ördeklere ekmek vermek için gelen emekli 59 yaşındaki müzik öğretmeni Mustafa Yekeduz, hayvanların soğuğa dayanıklı olduğunu ancak aç kalmaları durumunda ölebileceklerini ifade ederek, "Hava çok soğuk, göletteki su bile buz tuttu. Ben de buradaki hayvanlar aç kalıp ölmesin diye ekmek getirdim. Belediyemizde buradaki hayvanlara yem getiriyor" dedi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Edirne'de soğuk havanın yanı sıra etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç köprüsü yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu.

BELEDİYE HAYVANLARI YEM BIRAKTI

Edirne Belediye Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle buz tutan kaldırımlarda temizlik çalışmalarına başladı. Sokak hayvanları için de şehrin çeşitli noktalarına yem bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının özellikle kar yağışının olduğu zamanlarda yiyecek bulmakta oldukça zorlandıklarını söyledi. Yetkililer ayrıca vatandaşların, çöp konteynırlarının kenarlarına artık yemeklerini bırakarak ve camlarının önüne kuşlar için yiyecek koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini ifade etti.

DHA