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Muğla Haberi: Emekli memuru dolandıran İzmir'de yakalandı

Emekli memuru dolandıran İzmir'de yakalandı

18:464 Nisan 2017
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Emekli memuru dolandıran İzmir'de yakalandı
Emekli memuru dolandıran İzmir'de yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan emekli memur Hüseyin Güler'i telefonla arayıp kendisini 'avukat' olarak tanıtıp, 2 bin 500 lirasını dolandırdığı ileri sürülen 30 yaşındaki Cihan D., İzmir'de polis tarafından yakalandı.
Emekli memur Hüseyin Güler'i, geçen hafta cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini 'avukat' olarak tanıtıp, "7 bin lira hayat sigortası borcunuz var. Hemen ödeminiz halinde bu borç 2 bin 500 liraya düşecek" dedi. Herhangi bir hayat sigortası poliçesi bulunmamasına rağmen Güler, telefondaki kişiye inanarak 2 bin 500 lirayı posta çeki ile gönderdi. Daha sonra tekrar arayan bu kişinin 3 bin lira daha istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Güler, soluğu Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde alıp, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Güler'in 2 bin 500 lirasını dolandıranın, gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi pek çok suçtan sabıkalı Cihan D. olduğunu tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu Cihan D.'nin İzmir'de bulunduğunu belirledi. Dün İzmir'de kaldığı evde yakalanan Cihan D., gözaltına alındı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cihan D., buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA

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