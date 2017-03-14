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Erzincan Haberi: Erzincan'da 200 üniversiteli 'Pi' yazdı

Erzincan'da 200 üniversiteli 'Pi' yazdı
17:4814 Mart 2017
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Erzincan'da 200 üniversiteli 'Pi' yazdı
Erzincan'da 200 üniversiteli 'Pi' yazdı

ERZİNCAN Üniversitesi'nde 14 Mart Dünya Pi Günü nedeniyle 200 öğrenci tarafından yerleşkede dev boyutlu 'Pi' işareti oluşturuldu.
Erzincan Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesinin Matematik – Fen Eğitimi Bölümü öğrencileri, Yalnızbağ yerleşkesinde 14 Mart Dünya Pi Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Doç. Dr. Abdullah Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Oben Karahan yönetiminde toplumsal uygulamalar dersi kapsamında yaklaşık 200 öğrenciden oluşan dev boyutta 'Pi' sayısının işareti oluşturuldu. Bir saat süren çalışmanın ardından drone yardımı ile gökyüzünden görüntülenen Pi işareti harfi etkinliğine katılan öğrenciler, kendilerini alkışladı.

DHA

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