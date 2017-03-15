Eski kocası sokak ortasında öldürdü

SARIYER'de, bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Vatandaşlar tarafında yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki çocuk annesi Türkan Tankut 6 ay önce kocasında boşanarak çocukları ile birlikte ayrı bir eve çıktı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde temizlik işinde çalışan Tankut'a, pazardan dönerken evinin önünde, eski eşinin pompalı tüfek saldırısına uğradı. Açılan 3 el ateş sonucu Tankut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde, çevredeki vatandaşların eski eşi yakalamaya çalışması üzerine tüfeğini vatandaşlara doğrulttuktan sonra aracına binerek kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri bir süre aracı kovaladıktan sonra araç park halindeki iki araca çarparak durdu.

VATANDAŞLAR SALDIRGANI ARAÇTAN İNDİREREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Vatandaşlar, saldırganı aracından indirerek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tankutun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eski koca polis merkezine götürüldü. Caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen Tankut'un oğlu annesinin cesedinin başında gözyaşlarını tutamadı.

'TEHDİT EDİYORMUŞ, PARA İSTİYORMUŞ'

Mahalle sakini Selçuk Özdemci, "Olayı duyduktan sonra bu tarafa doğru koşmaya başladık. Vuran kişiyi meydanda yakalamış bizim çocuklar. Araçtan çıkartmışlar. Silah hala araçta duruyordu. Buraya geldiğimizde baktık bayan yerde yatıyordu. Gördüğüm kadarıyla çenesinin altından vurmuş, suratı dağılmıştı. Yaklaşık bir altı yedi ay önce boşandığı eşi vurmuş. Söylenenlere göre tehdit ediyormuş, para istiyormuş. 'Bana bakacaksın' tarzında şeyler söylüyormuş" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Gülseren Alıcı, "Ben telefon ile konuşuyordum. Bir silah sesi duydum. Başkası bana 'adam taraya taraya geliyor dedi'. Hızlı bir şekilde gelip burada duran arabalara çarptı. Bahçeköyün gençleri adamı aldı burada. Kadın koruma istemiş, daha yeni çıkmış koruması. kadın çalışan emekçi bir kadın. bir hafta öncesinde de evinin arka tarafında beklemiş. Abisi bu olay üzerine 'çık gel demiş'. O da 'ben ölümden korkmuyorum' demiş. Biz Bahçeköy halkı olarak bu duruma çok üzüldük. Bir kadının pisi pisine gitmesine ve bu katliamların, bu cinayetlerin son bulmasını istiyoruz. Devletimiz nasıl kanun uyguluyorsa, bu olayların önüne geçmesi gerekiyor. "dedi. Polis ekiplerinin gerekli incelemesinden sonra Türkan Tankut'un ceseti Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA