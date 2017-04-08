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İstanbul Haberi: // 'Evet' mitingine katılanlar Yenikapı'dan ayrıldı

// 'Evet' mitingine katılanlar Yenikapı'dan ayrıldı

20:248 Nisan 2017
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// 'Evet' mitingine katılanlar Yenikapı'dan ayrıldı
// 'Evet' mitingine katılanlar Yenikapı'dan ayrıldı

YENİKAPI'da düzenlenen 'Evet' mitinginin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı. Özellikle Marmaray ve metro istasyonunun olduğu Yenikapı'da yoğunluk yaşandı. Evlerine gitmek için buraya gelenleri, görevliler anonslar yaparak yönlendirdi. Öte yandan alana deniz yoluyla gelenlerde, sırasıyla kalkan vapurlarla ayrıldı. 

Mitingin bitmesinin ardından, Alana gelen bazı yurttaşlar yerde kalan su şişelerini topladı. Kağıt toplayan çocuklar da yerde kalan kağıt ve bez artıklarını topladı. Belediye çalışanları da temizlik çalışmalarına başladı.

 
 

DHA

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