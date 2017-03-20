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Karaman Haberi: Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu
13:3420 Mart 2017
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Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA) KARAMAN'da 3 ay önce eşinden ayrılarak ayrı yaşayan 36 yaşındaki Ferrahi Songür, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1598 Sokak'taki evde meydana geldi. Ferrahi Songür, 3 ay önce eşinden ayrılıp, yalnız yaşamaya başladı. Ferrahi Songür'den 5 günden bu yana haber alamayan yakınları bugün eve geldi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren yakınları genç adamın cesediyle karşılaştı. Songür'ün cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sorgür'ün ne zaman öldüğü ve ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.
Soruşturma sürdürülüyor.

 

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