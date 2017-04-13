Evinde tüfekle vurularak öldürüldü

TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde 51 yaşındaki Alaattin Akbaş, evinde tartıştığı arkadaşı 27 yaşındaki Gamze Gülmez tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Turhal İlçesi Borsa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Alaattin Akbaş, evinde, arkadaşı Gamze Gülmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki av tüfeğini alan Gamze Gülmez, Akbaş'ı sol omzundan vurarak yaraladı. Gülmez, daha sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Gamze Gülmez gözaltına alındı.

DHA