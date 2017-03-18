Fatih'te ABD protestosu

Suriye'nin Halep şehrinde Etarib ilçesine bağlı Cina köyündeki bir camiye düzenlenen hava saldırısı ÖzgürDer tarafından protesto edildi.

Yatsı namazı sırasında gerçekleşen olayın ABD tarafından gerçekleştirildiğini belirten Özgür-Der üyeleri Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda eylem yaptı. "Halep'te 71 kardeşimizi katletti. Kahrolsun ABD" pankartı açan grup "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Katiller Allah'a hesap verecek" sloganları attı. Grup adına Özgür-Der Genel Başkanı Rıza Kaya bir açıklama yaptı.

Cina köyünde yaşanan olayın 6 yıldır Suriye'de yaşananların özeti olduğunu vurgulayan Kaya, "6 yıldır hürriyet, adalet ve yeryüzünde sadece rablerine kul olmak istedikleri için bu kardeşlerimizin başlarına gelen bütün bu zulümlerin bir özetidir Cina katliamı. Bugün her yer de Çanakkale zaferi kutlanıyor. 100 sene önce nasıl emperyalistler kafirler toplanıp İslam beldelerine saldırdılarsa bugün de yaşanan şey aynıdır. Kafirlerin saldırmaları, müslümanları terörist olarak yaftalamaları, düşmanlaştırmaları ve katliama uğratmaları aslında şaşırtıcı değildir" ifadelerini kullandı.Tekbir getiren grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



DHA