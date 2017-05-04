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Kocaeli Haberi: FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK çalışanları adliyede

FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK çalışanları adliyede

13:204 Mayıs 2017
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FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK çalışanları adliyede
FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK çalışanları adliyede

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce görevden uzaklaştırılan TÜBİTAK çalışanı 8 kişinin Bylock kullandıkları tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 8 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

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