Geçimini ayaklarıyla sağlıyor

ANTALYA'da doğuştan 2 kolu olmayan 56 yaşındaki Mehmet Temel, tarihi Kaleiçi semtinin saat kulesi girişinde yıllardan bu yana çakmaklara gaz doldurup, ayaklarıyla tespih dizip hediyelik eşya satarak geçimini sağlıyor.

Doğuştan 2 kolu olmadığını, buna rağmen kendisini engelli birey olarak görmediğini belirten Mehmet Temel, her işini kendisi gördüğünü belirtti. Kaleiçi girişinde belediye tarafından kendisine tahsis edilen yerde yıllardır takı satan, tespih dizerek, çakmaklara gaz dolduran Temel, çalışmanın kendisine büyük keyif verdiğini anlattı.

Geçmişte 8 yıl ayaklarıyla ayakkabı boyacılığı yaptığını kaydeden evli ve 2 çocuk babası Temel, 23 yıldan bu yana hediyelik eşya sattığını söyledi. Hediyelik eşyaların bir bölümünü ürettiğini anlatan Temel, "Böylece evimin geçimini sağlıyorum. İşler çok iyi değil, ancak şükrediyorum. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Yabancı dili de fiyatları söyleyecek kadar biliyorum. Özellikle yabancı turistler, ayağımla eşya veya para uzattığımda şaşırıyor. Sezonun açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

Tıraşını kendisinin olduğunu, yemeği kendisinin yediğini sözlerine ekleyen Temel, şöyle konuştu:

"İşsizlik şahsın kendindendir. Bir kişi isterse çalışıp ekmek parası kazanabilir. Ben ayaklarımla ayakkabı boyacılığı yapıp rızkımı kazanmak için çaba gösterdiysem, işsiz sağlam insanlar kimbilir neler yapabilir. Boncuktan bileklik ve kolyeleri yine ayaklarımla hazırlıyorum. Kahvemi, çayımı ayağımla içiyorum. Sevenlerim fırsat buldukça beni ziyarete geliyor. Yıllardır çevre esnafıyla aile olduk."

DHA