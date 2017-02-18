Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 10 kilogram kaçak çay, 149 kilo 5 gram kaçak nargile tütünü ve 674 çift ayakkabı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında, Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol faaliyeti yapıldığı belirtildi. Yapılan yol kontrollerinde, N.N., adlı kişinin kullandığı bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, 2 ton 10 kilogram çay 149 kilo 5 gram nargile tütünü ve 674 çift ayakkabı ele geçirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

DHA