Hakkari'de PKK sığınağında patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Eski Gelinli köyü kırsalında jandarma ekiplerinin ortaya çıkardığı sığınakta terör örgütü PKK'ya ait bal ve konserve kutuları ile tüp içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, il merkezine bağlı Eski Gelinli köyü kırsalında arama tarama çalışması yapıldığı belirtildi. Arama çalışmaları sırasında terör örgütüne ait bir sığınağın ortayı çıkarıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

'Sığınakta yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet küçük tüp içerisinde patlamaya hazır amonyum nitrat, 1 adet el bombası ve TNT ile güçlendirilmiş EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet konserve kutuları ile yapılmış patlamaya hazır EYP düzeneği, 1 Adet 30×30 cm çapında bal kutusu kullanılarak yapılmış zincir ve çivilerin bulunduğu patlamaya hazır EYP düzeneği, çuval içerisine mazotla karıştırılmış yaklaşık 3 kg amonyum nitrat ile EYP yapımında kullanılan 200 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'

DHA