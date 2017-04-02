Hastanenin kanalizasyon çalışmasında göçük

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kanalizasyon çalışması sırasında meydan gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. 47 yaşındaki işçi Mehmet Sezer, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonunda kurtarıldı.

Olay, saat 14:30 sıralarında, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Fakültenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı bölümü binasının önünde İSKİ ekipleri kanalizasyon çalışması yapıyordu. Bu sırada, göçük meydana geldi. 47 yaşındaki işçi Mehmet Sezer boğazına kadar toprağın altında kaldı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bu arada, Sezer'in mesai arkadaşlarından biri olayın etkisiyle fenalaşarak güvenlik görevlileri tarafından hastanenin acil bölümüne taşındı.

2 SAATTE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından işçiyi toprağın altından kurtardı. Yaralı işçi, sedyeyle hemen acil bölüme tedavi altına alındı. Olay nedeniyle kanalizasyon çalışmalarına ara verildi. Oluşan çukur, şeritle kapatıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA