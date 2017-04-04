HDP İl yöneticileri yargı önünde

TERÖR örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan HDP Eskişehir İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ve İl yöneticisi Işık Polat ile tutuksuz 9 il yöneticisinin yargılanmalarına başlanıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 13 Aralık'ta HDP Eskişehir İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ve il yöneticisi olan 10 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan 11 şüpheli 19 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile il yöneticisi Işık Polat tutuklanırken, Tanya Kaya, Rana Açıkyüz, Şerife Yiğit, İsmet Avcı, Mehmet Selim Acun, Mehmet Latif Çelebi, Çağla Bıyıklı, Hacı Bekir Özbek ve Hikmet Aydın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sanıkların yargılanmasına Eskişehir 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat ile tutuksuz sanıklardan Tanya Kaya, Rana Açıkyüz, Şerife Yiğit, İsmet Avcı, Mehmet Selim Acun, Mehmet Latif Çelebi ve Çağla Bıyıklı katıldı. Hacı Bekir Özbek ile Hikmet Aydın ise duruşmaya katılmadı.

HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi suçlamaları kabl etmeyerek tahliyesini istedi. Uluçelebi savunmasında şunları söyledi:

"İddianamede kes yapıştır tarzında bir uygulama vardır. Türkiye'de demokrasi kişi ve kurumlara göre farklı. Parti binalarımızın yakılması, taşlanması, hakaret edilmesi serbest. Benim Başbakana yönelik bir sözüm hakaret olarak algılanmaktadır. Benim hakaret gibi bir söylemim söz konusu değildir. Sosyal paylaşım sitesinde paylaşılanlar bize ait değildir. Paylaşım yapılan sosyal paylaşım sitesi de bize ait değildir. Sosyal medya hesabına bakıldığında en az üç dört yerde farklı HDP Eskişehir hesaplarının olduğunu görürsünüz. Başbakan ile ilgili paylaşımı bana aittir. Biz Türkiye'nin 3'üncü partisi olduk. 6 milyon oy aldık, 80 milletvekili çıkarttık. Bizim partimize farklı kurumlardan gelen yayınlar vardır. Partimizde bulunan yayınların yasak olduğunu bilmiyorum ve nereden geldiğini de bilmiyorum. Belirtilen polisler geldiğinde depoda duruyordu, duvarda asılı değildi. Tahliyemi istiyorum."

Tutuklu sanık Işık Polat da kendisinin HDP İl yönetiminde olduğunu ve eş başkan olarak görev yaptığını belirterek, "Hakkımda iddia edilen örgüt propagandasını kabul etmiyorum. HDP milletvekili adayı oldum. 2016 yılının Mart ayında ise eş başkanlık görevini aldım. Göreve geldikten sonra suç teşkil edecek söylemim yoktur. 2 senedir evimde bir kitap vardı. Gözaltına alındığımda bu kitap yasak değildi. Cezaevinde yasaklandığını okudum. Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanıklar da ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

DHA