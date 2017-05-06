Hıdrellez coşkusu sokağa taştı

'BAHARIN müjdecisi' kabul edilen Hıdrellez (Kakava) Şenlikleri İstanbul Avcılar'da yüzlerce kişinin katılımı ile coşku içerisinde kutlandı. Firuzköy Mahallesi'ndeki kadınların oluşturduğu müzik grubu türküler söyledi, maniler okudu, Roman havaları göbek attı.

Firuzköy Vakfı tarafından Firuzköy Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Hıdrellez Kutlamaları saat 19.30'da Avcılar Belediyesi Kent Enstitüsü önünde başladı. Üzerlerinde bir birinden renkli kıyafetleri bulunan kadınlar başta 'Damat halayı' olmak üzere çeşitli oyunlar oynadıktan sonra kutlamaların yapılacağı kapalı semt pazarına kadar yürüdü. Büyük bir Türk bayrağı açan kadınların önünde Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Firuzköy Vakfı Başkanı Vefa Alcan yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş ilgi ile izlenirken yolda bulunanlar ve evlerinin balkonuna çıkanlar cep telefonları ile renkli yürüyüşü görüntüledi. Zaman zaman bulundukları yerde oyunlara eşlik etti. Yolda 3 ayrı ateşin üzerinden dilek tutarak atlayanlar kapalı semt pazarını doldurdu. Burada oluşturulan stantlarda gelenlere kuru yemiş, dondurma, patlamış mısır, çay, kahve, soyulmuş salatalık ikram edildi. Buradaki bir ağaç 'Dilek ağacı'na dönüştürülürken, dilekte bulunmak isteyenler kordele veya bez bağladı.

ANNE VE NİNELERDEN KORO VE GÖBEK

Firuzköy Mahallesi'ndeki çoğu yaşlı 25 kadar kadından oluşan kadınlar korosu 'Sefa getirdiniz dostlar' ile başladıkları konserlerinde sevilen bazı türkü ve şarkıları birlikte söylerken sahnede göbek attı, şiirler, maniler okudu. Firuzköy Cemevi'nden gelen gençler sahnede semah döndü. Çığlık Sanat Atölyesi Genel Yönetmeni Cemal Uçarman

Alevi kültürünü simgeleyen oyunundan bir bölümü canlandırdı.

Hıdrellez kutlamaları Avcılar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve korosunun konseri ile gece yarısına kadar süren etkinliklere bu sabah da Küçükçekmece Gölü kıyısında çeşitli etkinliklerle devam etti.

DHA