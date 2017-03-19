İnşaatın çatısından düşen işçi öldü

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde çatı kaplamalarını yağmurdan korumak için üstüne naylon çeken 43 yaşındaki Cemal Çoban dengesini yitirince çatıdan düşerek öldü.

Olay dün akşam saatlerinde, Gölcük İpek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Cemal Çoban ahşap çatı kaplamalarının binanın çatısına taşınmasının ardından yağmurdan korumak için üstüne naylon çekmek istedi. Cemal Çoban bu sırada dengesini kaybederek 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Ağır yaralanan Cemal Çoban Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Çoban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Çoban'ın memleketi Ordu'da toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA