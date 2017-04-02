Irak Başkonsolosluğu önünde protesto

İstanbul Alperen Ocakları ve Türkiye'de yaşayan Türkmenler Kerkük'te yaşanan gelişmeleri protesto etmek için İstanbul Irak Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Protestocu grup saat 11.30 sıralarında Tanju Okan parkında toplandı. Ellerinde 'Kerkük'te oldu bittiye hayır' yazılı dövizler ve 'Bir gece Ansızın 81 Düzce, 82 Musul, 83 Kerkük' yazılı pankart açan grup İstanbul Irak başkonsolosluğuna doğru yürüyüşe geçti.

'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganlar atarak yürüyen grup konsolosluk önünde de sloganlarını sürdürdü.Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı öncülüğünde bir heyet Irak hükümetine iletilmek üzere Irak İstanbul Başkonsolosluğu'na girerek Irak İstanbul Başkonsolosuna mektup verdi. 1 dakikalık saygı duruşun ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Türkmen Marşı çalındı.

İstanbul Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican "Buradan Dışişleri Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Yüz yıldır mankurtlaştırılmış dış siyasetimizden kurtulalım derken bizi iradesiz dış politikanızın içine atmayın. Doğru dış siyasetinizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Sizden itidal çağrısı beklemiyoruz. Gereğini yapmanızı bekliyoruz. Barzani'ye ,Talabaniye göstermiş olduğunuz sahiplenme duygusunu öz kardeşlerimize, din kardeşlerimize göstermenizi istiyoruz" diye konuştu.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı da "Böyle bir karar özünde Irak Anayasasına aykırıdır. Çünkü söz konusu Anayasanın 140. maddesi kadük olduğu halde Kerkük'ün İhtilaflı şehirler arasında olduğu zikredilmektedir. Kerkük şuanda resmen Bağdat'a bağlı bir şehirdir. Bir emrivaki ile statüsünü değiştirmeye yeltenmek ateşin üzerine barutla gitmek demektir. Kürt halkıyla hiçbir sorunumuz yoktur. Saddam döneminde hepimiz birlikte haksızlıklara ve katliamlara maruz kaldık. Bugün daha samimi bir şekilde birlikte yaşamayı tercih etmek yerine Saddam'ın kullandığı üslubu Türkmenlere uygulamak ne kardeşliğe sığar nede Kerkük'te sorunları çözer. Tükmenler'in ve Araplar'ın görüşleri alınmadan böyle bir kararın yürürlüğe alınması Irak Anayasası'nı hiçe saymak, Bağdat yönetimini kabul etmemek bu şehirde yaşayan Türkmen ve Arapları yok saymaktır" dedi. Grup açıklamaların ardından dağıldı.

DHA