İstiklal Caddesi'ndeki 'omuz atma' cinayeti

İSTİKLAL Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki polis hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada Ayhan Kaya'yı kemer ve yumrukla dövüp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, "kasten öldürme" suçlu bulunup 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Ayhan Kaya'nın ailesi olay yerinde bulunan sivil polislerden de, olaya müdahale etmedikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Olaya ilişkin görüntüleri inceleyen savcılık, olay yerinde bulunanların Güven Timleri B Bölge Büro Amirliği'nde görevli polisler olduğunu tespit etti. Savcılık soruşturma izni için 7 polis hakkında emniyete yazı yazdı. Emniyet, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu polislerden 5'inin saldırganları yakalayarak polis merkezine götürdüklerini tespit etti. Bu kişiler hakkında valilik soruşturma izni vermezken diğer iki polis hakkında savcılık soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, polisler A.T., ile M.Ö.,'nün "Çıkan kavgayı gördükleri halde olay yerinde kavgayı izleyip müdahale etmeyerek görevlerinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmıştır" denildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



DHA