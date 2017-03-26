İzmit'te tünelde kaza: 3 yaralı

İZMİTte, TEM yolunun Gültepe Tüneli'nde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM'de İstanbul yönüne giden Fatih Çelik yönetimindeki 26 ZF 249 plakalı otomobil önünde giden Sedat Erdeğer yönetimindeki 34 BG 8288 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Sedat Erdeğer yönetimindeki otomobil tünelin duvarına çarparak yola savrulurken, arkadan gelen Zerrin Dirik yönetimindeki 34 BM 4249 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yol ulaşıma kapanırken çağrılan 112 Acil Servisi ekibi, itfaiyenin yardımıyla aracında sıkışan Sedat Erdeğer'i güçlükle çıkardı. Yaralanan Sedat Erdeğer, eşi Neşe ile 2 çocuğu ile Fatih Çelik kaldırıldıkları Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TEM'in bir süre ulaşıma kapanan İstanbul yönü, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

DHA