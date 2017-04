Johnson: Cebelitarık pazarlık konusu olmamalı

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe neden olan Cebelitarık krizini dindirmek için harekete geçti.

Guardian gazetesindeki habere göre, Başbakan May ve Dışişleri Bakanı Johnson, güvenlik konularında yatıştırıcı bir yaklaşımın Britanya'nın iyiliği için doğru olacağı görüşünde.

Johnson, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmede Cebelitarık'ın pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizecek aynı zamanda Britanya'nın savunma ve güvenlik konularının bir baskı unsuru olarak kullanılmayacağı sözünü verecek.

Johnson ayrıca Londra'da yapılacak olan görüşmede, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra derin ve özel bir ortaklık talep ettiğinin altını çizecek.

KRİZ NASIL BAŞLADI

İngiltere'nin Muhafazakar Parti eski lideri Michael Howard'ın, Cebelitarık konusunda savaşa gitmesi yönünde Theresa May'e tavsiye vermesi üzerine, İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İngiltere'ye bu konuda sakin olması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin birlikten ayrılmasına yönelik müzakere taslağında, İspanya'ya komşu olan Cebelitarık'ın birlik ile bundan sonraki ilişkileriyle ilgili olarak İspanya'ya veto hakkı tanıması İngiltere'nin tepkisini çekmişti.

Bu gelişmeler AB ile İngiltere arasında gerginliğe neden olurken Başbakan May'in sözcüsü ise gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Cebelitarık'a savaşa gitme gibi bir konunun söz konusu olmayacağını belirtmişti.

300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya'da hak iddia ediyor. Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü limanı ve bir havaalanını bulunuyor.

Cebelitarık, 1967 ve 2002'de yapılan iki referandumda da İngiltere egemenliğinde kalmayı seçmişti.

DHA