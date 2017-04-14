Karasu taştı, evler su altında kaldı

MUŞ'ta etkili olan sağanak yağmur ve dağlarda biriken karların erimesinden dolayı taşan Murat Nehri'nin kolu Karasu, onlarca evin sular altında kalmasına neden oldu.

Kentte dünden beri etkili olan yağışlardan dolayı merkeze bağlı Alagün ile Hasköy ilçesine bağlı Umurca köylerinde onlarca ev sular altında kaldı. En büyük hasarın oluştuğu Umurca köyünde sular altında kalan 11 ev boşaltıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen Jandarma, Kızılay ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu.

Evi sular altında kalan Umurca Köyünden Veysel Mutlu, çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını ama eşyalarını kurtaramadığını belirtti. Mutlu 'Sabahın erken saatlerinde uyandık ve suyun kapımızın eşiğine kadar geldiğini fark ettik. İlk olarak çocukları uyandırdım ve evin dışına çıkardım. Daha sonra ahırdaki hayvanları kurtardım. Çocuklarımız ve hayvanlarımızı dışarı çıkarırken su birden eve girmeye başladı. Üzerimizdeki elbiselerimiz hariç, her şeyimiz su altında kaldı' diye konuştu.

Umurca Köyü Muhtarı İbrahim Erkul da köyde 11 evin sular altında kaldığını bildirdi. Muhtar Erkul, 'Yıllardan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Köyümüzden geçen Karasu'nun ıslahı için defalarca Devlet Su İşlerine (DSİ) başvurduk. Her defasında bir mazeret bildiriyorlar. Suyun debisi yükseldiği zaman geri tepiyor ve olduğu gibi köyü su basıyor. Bugün de aynı durumla karşılaştık. Hemen jandarmaya haber verdik ve devlet tüm imkanları köyümüze geldi. Allah devletimize zeval vermesin' diye konuştu.

DSİ 172'nci Teknik Şube Müdürü Mehmet Yılmaz ise yaşanan su taşkınlarının büyük ölçüde ilkbahar aylarında Karasu'nun yükselmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, 'Karasu Nehri'nin yakınında bulunan köyler su baskınına uğruyor. Karasu'yu ıslah çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımızın evini artık su basmayacaktır' dedi.

DHA