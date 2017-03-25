Kardeşini bıçak ve sopayla öldürdü

İZMİT'te, Hakan Aygül (46), tartışma sonrası çıkan kavgada kardeşi Erkan Aygül'ü (40) sopayla başına vurup, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Teyzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erkan Aygül, ağabeyi Hakan Aygül'ün evine gitti. İddiaya göre içki içen kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Hakan Aygül, sopayla Erkan Aygül'ün başına vurdu, ardından da kulak ardından ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Erkan Aygül yere yığılırken, evde bulunanlar hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erkan Aygül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen Erkan Aygül'ün cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Hakan Aygül polis ekiplerince gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

DHA