Katil zanlısı muhtarın evini kundakladılar

ADANA'da 23 yaşındaki Murat Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 41 yaşındaki mahalle muhtarı Metin G.'nin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Yangın, saat 03.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, dün akşam saatlerinde kavga ettiği Murat Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Kavaklı Mahalle Muhtarı Metin G.'nin evine kapıyı kırarak girdi. Yanıcı madde döktükleri boş evi ateşe veren şüpheliler, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Sese uyanan komşuları, dumanı fark edince durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay sırasında kimsenin olmadığı evde küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kundakçıları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA