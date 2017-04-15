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Edirne Haberi: Keşan’da referandum kavgası

Keşan’da referandum kavgası

18:0015 Nisan 2017
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Keşan’da referandum kavgası
Keşan’da referandum kavgası

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yarın yapılacak referandum öncesi Tekel Meydanı'nda AK Parti ile CHP'liler arasında açılan bir pankart nedeniyle kavga çıktı.
Keşan'da, AK Parti ve CHP'liler referandum çalışmaları kapsamında Tekel Meydanı'nda toplantı. AK Partili bir grup, CHP'lilerin bulunduğu alana geçerek Atatürk heykeli önünde üzerinde ‘Keşan istikrar için istikbal için evet diyor' yazılı pankart açtı. CHP'liler pankartı açanları uyararak, alandan uzaklaştırmak istedi. Bu sırada AK Partililerin de alana girmesiyle kavga çıktı. Yumruklaşma ve itişmelerin yaşandığı kavga, parti yöneticileri ve polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. CHP'liler alanı terk ederken, AK Partililer kortej oluşturarak Hastane Caddesi'nde yürüyüş yaparak, dağıldı. Polis, yeni bir gerginlik yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

 

 

 

DHA

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