Kılıçdaroğlu avukatlar resepsiyonunda konuştu 1

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle İstanbul İl Örgütünün gönüllü avukatlarının düzenlediği resepsiyona katıldı.

Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında, "Hukuk insanları Türkiye'de gerçekten hukuk olup olmadığını sorguluyorlar. Size çok basit örnek vereceğim. Savcı, iki gazetecinin serbest bırakılmasını istiyor. Murat Aksoy ve Atilla Taş için ifade ediyorum düşüncelerimi. Savcı serbest bırakılmasını istiyor, yargıç da serbest bırakıyor. Tekrar gece yarısı mahkeme kuruluyor, savcılar tekrar devreye giriyor ve gözaltına alınıyorlar. Emin olun 12 eylül darbe döneminde bile bunlar yaşanmadı. Savcı, yargıç serbest bırakıyor, birisi bir tweet atıyor 'o yargıç ve savcıyı asıl yargılamak gerekiyor, mesleklerinden atmak gerekiyor' deniyor, bir panik havası başlıyor, yedek savcı, yedek yargıç, tekrar gözaltı. Bunun adı da adalet oluyor. Böyle bir tabloyu hiçbir dönemde yaşamadık." dedi.

DHA