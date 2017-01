Kılıçdaroğlu: Bir daha saldırı olmayacağına inanan kimse yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin, halkın can güvenliğini sağlayamadığını savunarak, "Bir daha saldırı olmayacağına inanan kimse yok. Bu, devletin teröre teslim olmasıdır" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden terör olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, hükümet edenlerden bir tek sorumlu çıkmadığını belirtti. Hükümetin, halkın can güvenliğini sağlayamadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı: "Terör almış başını gidiyor, santraller elektrik üretemiyor, zam üstüne zam yapılıyor. AKP'nin halka asıl hizmeti çöken bir devlet oldu. Ölen halk, zamlarla beli bükülen halk, acı çeken halk. Her şeyin bedelini halk ödüyor ama hükümet edenlerden bir tek sorumlu çıkmıyor. Halk ölüm korkusu içindeyse yöneticilerden hesap sorar. Hükümet hesap soranlara terörist diyorsa terör konusunda hiçbir çözümü yok demektir. Hükümet halkımızın can güvenliğini sağlayamıyor. Bir daha saldırı olmayacağına inanan kimse yok. Bu, devletin teröre teslim olmasıdır"

DHA