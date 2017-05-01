Kız arkadaşınının babası ile ağabeyi tarafından bıçaklandı

ADANA'da 27 yaşındaki Emre Ünal, kız arkadaşının babası N.A. ve ağabeyi İ.A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan genç, tedavi altına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesinin Şakirpaşa mahallesi Turhan Cemal Beriker bulvarında meydana geldi. Emre Ünal, iş çıkışı buluştuğu kız arkadaşı ile yürüyüşe çıktı. Bu sırada genç kızın ağabeyi İ.A. ile babası N.A., çifti gördü. Genç kızın ailesine yalvarmasına rağmen İ.A. ile N.A., Emre Ünal'a, çıkan tartışmanın ardından bıçakla saldırdı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Emre Ünal, kanlar içerisinde yere yığıldı. Baba ile oğlu kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Emre Ünal ambulansla, TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi bulunan Emre Ünal'ın tedavisi sürüyor. Polis, Emre Ünal'ı yaralayan öfkeli baba ile ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA