Kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak devrilen kömür tozu yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu Kandilli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan yüklediği toz kömürü İstanbul'a götüren 51 yaşındaki Cevdet Velioğlu'nun kullandığı 67 AV 804 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklendikten sonra durabilen TIR'ın sürücüsü Cevdet Velioğlu yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı. TIR'ın kaldırılması ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA