Konuk öğrenciler, doğaya yem bıraktı

KAYSERİ Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) öncülüğünde, Kayseri'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, son dönemde etkili olan kar yağışının, yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi. Bulut, öğrencilerin yoğun kar yağışında aç kalan yaban hayvanlarına yem ve yiyecek dağıttığını belirterek, şöyle dedi:

"Toros Dağları'nın Kayseri'ye uzanan kısımlarında ve Erciyes Dağı'nın farklı bölgelerinde dağıtım yapıldı. Dağıtım esnasında özellikle israf olma durumu olan çeşitli yiyecekler ve yemler tercih edildi. Böylece hem israfın önüne geçmeye hem de yaban hayatının zorlu kış şartlarından daha az zararla çıkmasına katkı sunmaya çalıştık. Yardımları Afganistan'dan Filipinler'e Afrika'dan Balkanlar'a varıncaya dek şehrimize eğitim amacıyla gelmiş öğrencilerimiz aracılığıyla gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmaya ve çevrenin bizlere emanet olduğu şuurunu oluşturmaya çalıştık."

KUDER eğitim sorumlusu Müslim Yalçın da, Kayseri'de 80'in üzerinde ülkeden yaklaşık 4 bin misafir öğrenci eğitim hayatını sürdürdüğünü anlatırken, şöyle konuşu:

"Bu hafta öğrencilerimizle yaban hayatının korunmasına yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirerek öğrencilerimizde çevre duyarlılığı oluşturmaya çalıştık. KUDER olarak öğrencilerimizin Türkiye'den azami derecede istifade ederek ülkelerine dönmelerini amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en temelinde ülkesine ve insanlığa katkı sağlayabilecek şahsiyetler yetiştirme ideali yatıyor."

DHA