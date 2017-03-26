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Adana Haberi: Köpeğine avucunda su içirdi

Köpeğine avucunda su içirdi
10:0826 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Köpeğine avucunda su içirdi
Köpeğine avucunda su içirdi

ADANA'da Sibirya kurdunun sahibinin avucundan su içmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.
Çınarlı Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na gelen genç kız, yürüyüş yaptıktan sonra çeşmeye gelip ellerini yıkadı ardından da avucuna doldurduğu suyu köpeğine içirdi. Ön patilerini çeşmenin yalağına dayayan köpek, başını genç kızın avuçlarına doldurduğu suya uzatıp içti. Aynı hareketi birkaç kez tekrarlayan köpek, su ihtiyacını tamamlayınca ayaklarını indirip, etrafı izlemeye başladı. Mobese kameraları tarafından görüntülenen genç kız ile köpeğinin su içmesi izleyenlerin ilgisini çekti.

DHA

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