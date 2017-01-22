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Tekirdağ Haberi: Lav silahlı teröristten bunlar çıktı

Lav silahlı teröristten bunlar çıktı
13:3622 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Lav silahlı teröristten bunlar çıktı
Lav silahlı teröristten bunlar çıktı

TEKİRDAĞ'da yakalanan DHKPC'li teröristte glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi

Polis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi.

 

DHA

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