Manisa Müftülüğü mülteciler için proje başlattı

MANİSA'da, mültecilerin dilenmesini önlemek ve zor durumdakilere destek olmak için Manisa Müftülüğü bir proje başlattı. İl genelinde bulunan yaklaşık 10 bin mültecinin sorumluluğunu bölgede bulunan camilerin alacağı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından Basın Bilgilendirme ve Eşgüdüm Toplantısı düzenlendi. Manisa Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında düzenlenen toplantıya kaymakamlar, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı. Toplantıda resmi kurum ve kuruluşların aylık faaliyetleri ve başlattığı projeler anlatıldı.

Toplantıda konuşan Manisa Müftüsü Sinan Cihan, Müftülük olarak hazırladıkları projeyi tanıttı. Hazırlanan projeyle; Manisa il genelinde her cami ve Kur'an kursu tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi mülteci aile, engelli birey, yetim ve üniversiteli öğrenci, bulunduğu bölgenin cami ve Kur'an kursu sorumluluğunda olacak. Sorumluluk sahibi cami ve Kur'an kursları belirlenen kişilerin sorunlarıyla ilgilenerek hem dilenmeleri engellenecek hem de sosyal açıdan destek sağlanacak.

HER CAMİNİN MÜLTECİ AİLESİ OLACAK

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Müftü Sinan Cihan, "Tespitlerimize göre il genelinde yaklaşık 10 bin mülteci misafirimiz var. Biz İl Göç İdaresi'nden adreslerini aldık. İlçe ilçe bunları ayıralım, ilçe müftülüklerimize teslim edelim. İlçe müftülüklerimiz de nokta tespitleriyle hangi camiye yakın ise o aile, o adres o caminin sorumluluk alanında olmuş olsun. Projeyi genişleterek, cami ve Kur'an kurslarımız merkezli, her camimizin ve her Kur'an kursumuzun bir mülteci ailesi olsun. İkinci olarak da bu camimizin yerli fakir bir ailesi olsun. Yine bu camilerimizin veya Kuran kursumuzun engelli bir kardeşi olsun. O bölgede bulunan vatandaşımızdan sorumlu olsun. Yine bu camilerimizin bu Kuran kurslarımızın üniversite öğrencisi olsun. Bu camimizin bu Kuran kurslarımızın bir yetimi olsun" dedi.

DİLENCİLİĞE İZİN VERİLMEYECEK

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentte mültecilerin dilenmesiyle ilgili olaylardan kendisinin de rahatsız olduğunu belirtip, bu duruma izin vermeyeceklerini söyledi. Güvençer, olaya ilk olarak insani olarak yaklaşacaklarını ve bu mültecilerin insani şartlarda yaşamaları için çaba göstereceklerinin belirterek, "Ancak dilenmeye devam edenler gönderilecek. Bununla ilgili çalışmalar da başladı" dedi.

DHA