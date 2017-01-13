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Manisa Haberi: Manisa'da FETÖ'den 13 tutuklama

Manisa'da FETÖ'den 13 tutuklama
18:3613 Ocak 2017
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Manisa'da FETÖ'den 13 tutuklama
Manisa'da FETÖ'den 13 tutuklama

MANİSA'daki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında işadamlarının da bulunduğu 25 kişiden 13'ü tutukladı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, geçen 23 Aralık'ta, Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında işadamlarının da bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı. 21 günün ardından işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelilerden 13'ünü tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

DHA

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