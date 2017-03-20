Milyarder işadamı Rockefeller, 101 yaşında öldü

Bankacı ve milyarder işadamı Chase Manhattan Bankası'nı uzun süre yöneten David Rockefeller, 101 yaşında öldü.

Rockefeller ailesi sözcüsü Fraser Seitel, yaptığı açıklamada David Rockefeller'ın öldüğünü doğruladı.

Dünya ekonomisinde oldukça nüfuzlu bir isim olarak görülen ve Amerikan kapitalizmiyle özdeşlemiş şahıslardan olan David Rockefeller kronik kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

200 yaşını görmek istiyordu

6 kalp nakli, 3 böbrek ve 2 de ciğer nakli operasyonu geçiren David Rockefeller, 100 yaşına girdiğinde yaptığı açıklamada “200. doğum günümü de kutlamak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

David Rockefeller kimdir

12 Haziran 1915'te doğan Amerikalı bankacı, iş adamı David Rockefeller, "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleriyle dikkat çekmiş ve tepki toplamıştı. Rockefeller ailesinin üyelerinden olan Rockefeller, Amerikan İç Savaşı'nda savaş gelirleriyle kalkınmış olan ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğluydu. JPMorgan Chase'in ortaklarındandı.

DHA