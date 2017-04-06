MİT: Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır

ZORUNLU olmadıkça basın açıklaması yapmamasıyla tanınan Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yakalanan ancak tartışmalı bir şekilde serbest kaldıktan sonra bir türlü yakalanamayan Adil Öksüz'le ilgili yazılı bir açıklama yaptı. MİT, Adil Öksüz'ün teşkilat için çalışmadığını açıkladı, nasıl serbest kaldığı konusunun ise yargının işi olduğunu belirtti.

MİT Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Son günlerde ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen ve teşkilatımızı hedef alan bir takım iddiaların FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüştüğü görülmektedir. Teşkilatımız yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almamaktadır. Buna karşı tarihin kaydettiği bu olağanüstü günlerde bu iddiaların ana muhalefet partisi tarafından da gündeme getirilmesi cevap verme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır. ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır. Bu itibarla, FETÖ/PDY örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, ana muhalefet partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi milli güvenliğimize de zarar vermektedir."

DHA