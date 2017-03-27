Motosiklet devrildi: 2 yaralı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Kılıçköy’de devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 19 yaşındaki Sedat Güçin ve arkasında oturan 14 yaşındaki Berkay Dik yaralandı.

İlçeye bağlı Kılıçköy’den, Türkmen Köyü yönüne giden Sedat Güçin yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü Güçin ve arkasında oturan Berkay Dik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Sedat Güçin, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA