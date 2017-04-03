Muğla'da 8 FETÖ şüphelisi adliyede

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) öğrenim gören öğrencileri FETÖ/PDY'ye kazandırmak için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, MSKÜ'de öğrenim gören gençleri örgüte kazandırmak amacıyla faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik 27 Mart Pazartesi günü operasyon yapıldı. Aralarında örgütün üniversite ev ağabeyleri ve bölge talebe sorumlusu olarak görev yaptığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu U.S., U.Ç., Y.Y., E.B., H.Ş., V.T., E.C. ve Y.S.A. gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. ByLock kullandığı da tespit edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA