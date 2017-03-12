Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü

ÜNİVERSİTEYE girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Antalya'da da tamamlandı. Sınava geç kalan öğrenciler salona alınmadı.

Üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması YGS, saat 10.00'da başladı. Sınav öncesi Antalya cadde ve sokakları, sabahın erken saatleri itibariyle çocuklarını sınava yetiştirmek isteyen ailelerle doldu. Sınavın yapıldığı binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra öğrenciler içeriye alındı. Saat 09.45 itibariyle sınavın yapıldığı okullarda kapılar öğrencilere kapatıldı. Sınava 1-2 dakika geç kalan öğrenciler bile hiçbir şekilde dersliklere alınmadı.

"1 DAKİKA 1 YILIMA MAL OLDU"

Sınava geç kalan öğrencilerden Zeki Berkay Yurtsever, 1 dakika geç kaldığını söyledi. Otobüslerin geç gelmesinden dolayı yetişemediğini dile getiren Yurtsever, “Benim dışında 15 kişi daha geç kalmış. Seneye bir daha gireceğim. Öğretmenlik okumak istiyorum. 1 dakika 1 yılıma mal oldu. Sınava hazırlanmıştım" diye konuştu.

KALEMLER KÖY OKULLARINA

Sınav başladıktan sonra aileler dışarıda endişeli bekleyişlerini sürdürdü. Bazı aileler sohbet ederek zaman geçirirken, bazıları çocukları için dua okudu. Sınav saat 12.40 itibariyle tamamlandı. Aileler çocuklarını okulların kapısında karşılarken, sınavın nasıl geçtiğini sordu. Öğrenciler daha çok matematik sorularında zorlandıklarını söyledi. Gençlik Merkezi üyeleri ise sınavdan çıkanlardan köy okullarına göndermek üzere kalemlerini topladı.

Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi.

DHA