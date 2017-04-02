Otizmli çocuklar için uçurtma şenliği

ANTALYA'da Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla ikincisi bu yıl gerçekleştirilen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü.

Akdeniz Üniversitesi Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen şenliğe, otizmli çocukların yanı sıra engelli bireylerle yakınları da katıldı. Şenlikte, yetişkinler de çocukluk dönemlerine geri döndü. Şenliğe katılanların arasında 2008 yılında Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçirip hafızasını kaybettikten sonra Gülsüm Kabadayı'nın annelik yaptığı Umut Öz de vardı. Şenlik alanında büyük ilgi gören Umut da otizmli çocuklarla birlikte eğlendi.

Şenlik sonunda el boyama etkinliğine de katılan otizmli çocuklar, hep birlikte havaya balon bıraktı.

DHA