Otizmli çocukların yamaç paraşütü mutluluğu

ANTALYA'da bir yamaç paraşütü kulübnün üyeleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklara paraşütle uçma mutluluğunu yaşattı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin seyir terasında gerçekleşen etkinliğe Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğrencileri ve onların velileri katıldı. Yoldan geçerken etkinliği gören ve uçmak isteyen otizmli çocukların ailelerinin de istekleri geri çevrilmedi.

Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, "Kurulduğumuzdan bu güne çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Bugün de özel arkadaşlarımıza vakit ayırmak istedik. Onları yıllardır keyfini sürdüğümüz bu özgürlük duygusunu yaşatmak istedik. Kalkışlarını gördünüz. Ağızları kulaklarındaydı. Herkese kazasız, dertsiz, tasasız bir uçuş diliyorum" diye konuştu. Yamaç paraşütünün sanıldığının aksine tehlikeli bir spor olmadığını kaydeden Mehmet Aksoy, "Bütün aktivitelerde kurallara uyulduğu sürece herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Biz bu işi yıllardır yapıyoruz" dedi.

Çocuğuna yamaç paraşütü keyfi yaşatan Nurhan Yüksel de heyecandan titrediğini belirterek, "Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Çocuklarımız duygularını ifade edemedikleri için böyle aktivitelerin olmasını çok istiyoruz" diye konuştu. Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Nusret Ulusoy Özbey de Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü'nün jestine teşekkür ederek, "Bizim çocuklarımızı uçurması çok mutlu etti. Bütün çocuklarımız da çok mutlu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Onlarca çocuk dakikalarca havada kalmanın heyecanını yaşarken, anne, baba ve ailelerinin diğer fertleri de aşağıda ve kamera çekti. Çocukların bazıları uçarken şarkı söyledi, bazıları da marş okudu.

DHA