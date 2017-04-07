Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Ersan Acar yönetimindeki 67 UE 019 plakalı motosiklet, kavşaktan karşı yola geçmek isteyen 45 yaşındaki Cem Civan yönetimindeki 67 TL 418 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ersan Acar ile beraberindeki arkadaşı 17 yaşındaki Emrullah Ahçı yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Ersan Acar, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kaza yaptığını ve hastaneye gelmelerini söyledi. Diğer yaralı Emrullah Ahçı da gözyaşlarını tutamadı. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Cem Civan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA